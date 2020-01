Auto travolge pedoni in Valle Aurina: 6 morti e 11 feriti (VIDEO) (Di domenica 5 gennaio 2020) Sei giovani turisti tedeschi sono morti in un incidente stradale avvenuto a Lutago, frazione di Valle Aurina (Bolzano), mentre altre 11 persone sono rimaste ferite. La dinamica non è ancora del tutto chiara.Secondo una prima ricostruzione, verso l’1:15 della scorsa notte un'Auto è piombata a tutta velocità su un gruppo di pedoni. Al volante c’era un ragazzo di 28 anni del posto, residente a Chienes, che sarebbe risultato positivo all’alcol test. Il giovane dopo l’impatto è stato portato in ospedale a Brunico per gli accertamenti del caso e quindi arrestato con l'accusa di omicidio stradale e lesioni stradali. I turisti dopo aver passato la serata in un locale di Lutago erano appena scesi da un pulmino ma mentre attraversavano la strada per tornare in albergo la vettura guidata dal 28enne è piombata loro addosso, centrandoli in pieno.Sul luogo dell’incidente sono ... Leggi la notizia su blogo

