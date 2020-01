Auto su pedoni a Lutago in Valle Aurina: 6 morti, almeno 11 feriti (Di domenica 5 gennaio 2020) Un’Auto è piombata a grande velocità su alcuni pedoni a Lutago in Valle Aurina provocando la morte di 6 persone e ferendone almeno 11. Secondo le prime informazioni, inoltre, erano le ore 1:15 di domenica 5 gennaio quando è avvenuto l’investimento. Le vittime sarebbero un gruppo di turisti tedeschi che camminavano sul lato della strada. Ancora ignote le cause dello scontro. Sono in corso le indagini per accertare le dinamiche del caso. Alle ore 8.30, infine, è prevista una conferenza stampa nella sala della Cassa Rurale di Lutago. Sul posto sono intervenuti un centinaio di soccorritori. Auto su pedoni a Valle Aurina Il bilancio dell’incidente avvenuto nelle prime ore di domenica 5 gennaio è di 6 morti e almeno 11 feriti: un’Auto è piombata su un gruppo di pedoni in Valle Aurina. Da quanto si apprende erano le 1:15 circa quando la vettura ha centrato 6 turisti ... Leggi la notizia su notizie

