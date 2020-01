Auto falcia i pedoni, parla una sopravvissuta italiana: “Sembrava un terremoto, una scena di guerra” (Di domenica 5 gennaio 2020) Sotto shock, Giovanna, sopravvissuta all’incidente avvenuto in Alto Adige, ha descritto i drammatici momenti dell’incidente provocato da un giovane Automobilista ubriaco È miracolosamente sopravvissuta al disastroso incidente provocato da un Automobilista alla guida con concentrazione di alcol quattro volte superiore a quella che i limiti di legge prevedono, e difficilmente potrà dimenticarlo. Si chiama Giovanna, … L'articolo Auto falcia i pedoni, parla una sopravvissuta italiana: “Sembrava un terremoto, una scena di guerra” NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

Agenzia_Ansa : Auto falcia comitiva di giovani: 6 morti e 11 feriti in Alto Adige - IL VIDEO - infoitinterno : Auto falcia comitiva di ragazzi: sei morti in Valle Aurina. Arrestato giovane pusterese di 28 anni - serenel14278447 : Auto falcia comitiva di giovani: 6 morti e 11 feriti in Alto Adige -