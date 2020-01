Australia in fiamme, strage di canguri per gli incendi: centinaia di carcasse ai bordi delle strade (Di domenica 5 gennaio 2020) Con l’ultima “strage” salgono a oltre 25 milioni gli ettari di foreste andati in fumo nel 2019, che si classifica come l’anno nero per gli incendi, che hanno duramente colpito dall’Amazzonia all’Artico, dall’Indonesia all’Australia, dove il fuoco continua ad avanzare e si stima che siano già oltre 5 milioni gli ettari attraversati dalle fiamme, con effetti ambientali devastanti per l’intero pianeta. È quanto emerge da un’analisi della Coldiretti, dalla quale si evidenzia che si tratta di una superficie grande poco meno dell’Italia, che si estende su 30 milioni di ettari. Il risultato degli incendi avvenuti in tutto il globo è stato il rilascio nell’atmosfera di circa 6735 miliardi di tonnellate di CO2, secondo il Copernicus Atmosphere Monitoring Service (Cams), solo tra il primo gennaio e il 30 novembre 2019. Gli incendi distruggendo le foreste non solo privano il pianeta ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

fanpage : Australia, baby koala orfani salvati dalle fiamme #PrayForAustralia - Corriere : Incendi in Australia, l’evacuazione degli sfollati dalle spiagge in fiamme: «Sembra la guerra» - fattoquotidiano : Australia ancora in fiamme, cittadini lanciano petizione per cancellare fuochi di Capodanno: “Usiamo quei soldi per… -