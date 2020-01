Aurora Ramazzotti spiazza i fan: il dettaglio della foto suscita domande (Di domenica 5 gennaio 2020) Aurora Ramazzotti, foto in spiaggia alle Maldive: un particolare suscita la curiosità dei fan Aurora Ramazzotti ama tenere costantemente aggiornati i fan sui social, dai piccoli incidenti quotidiani ai momenti più importanti. Attualmente sta passando una vacanza nelle bellissime Maldive, in compagnia del fidanzato Goffredo e di papà Eros, apparso nelle sue recenti Instagram Stories. Sempre radiosa, ha conquistato gli ammiratori con vari scatti in bikini davvero ammalianti. E poche ore fa ha catturato l’attenzione del popolo web grazie a un’immagine davvero unica, dall’inquadratura davvero ‘particolare’. Più siamo, meglio è Come tutti, anche Aurora Ramazzotti ama circondarsi d’affetto. In questi primi giorni del 2020 ha dunque fatto le valigie insieme al fidanzato, una rara occasione per godersi la reciproca compagnia. Difatti, i due non solo abitano in due differenti città, ma anche in ... Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : Aurora Ramazzotti spiazza i fan: il dettaglio della foto suscita domande - - gen_napoli : Pino Daniele, il ricordo della figlia Sara commuove. E Aurora Ramazzotti fa una dedica - zazoomnews : Aurora Ramazzotti: il 2020 è iniziato con il fidanzato Goffredo e papà Eros - #Aurora #Ramazzotti: #iniziato… -