Attacco a base Usa in Kenya, tre americani uccisi (Di domenica 5 gennaio 2020) Attacco a base Usa in Kenya. Un militare e due contractor hanno perso la vita in questo attentato firmato dal gruppo al Shabaab. MANDA (Kenya) – Stati Uniti nel mirino di diversi gruppi terroristici. Nella serata italiana di domenica 5 gennaio 2020 è avvenuto un Attacco alla base Usa in Kenya. Il bilancio è molto grave: sette persone sono morte. Tre delle vittime sono un militare americano e due contractor del Pentagono mentre gli altri quattro sono i terroristi uccisi mentre cercavano di assaltare la base. La notizia dell’Attacco è stata confermata dai media americani che preferiscono non rilasciare ulteriori informazioni. Resta massima l’attenzione sulle altri basi americane visto che in futuro si possono verificare situazioni simili. Attentato rivendicato da Al Shabaab Questa volta non c’entra l’Iran. L’attentato contro la base ... Leggi la notizia su newsmondo

