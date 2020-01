Attacco a base Usa in Kenya: 3 americani uccisi (Di domenica 5 gennaio 2020) Attacco a base Usa in Kenya: 3 americani uccisi Tre americani, un militare e due contractor del Pentagono, sono rimasti uccisi nell’Attacco in Kenya a una base Usa da parte dei miliziani jihadisti di al-Shabaab. Lo riportano i media Usa citando fonti della difesa. Almeno quattro i terroristi uccisi nel tentativo di assaltare la base. Leggi la notizia su tpi

