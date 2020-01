ATP Cup 2020, Stefano Travaglia: “Ho provato a giocare il mio tennis, con i piedi dentro al campo” (Di domenica 5 gennaio 2020) Stefano Travaglia ha battuto Viktor Durasovic nel primo singolare del confronto tra Italia e Norvegia dell’ATP Cup di tennis con un duplice 6-1: l’azzurro ha regalato il primo punto, decisivo poi nella vittoria per 2-1 della Nazionale. A fine gara il nostro rappresentante ha parlato al sito ufficiale dell’ATP Cup. Così l’azzurro: “Oggi c’erano condizioni diverse rispetto a due giorni fa contro Khachanov. Il campo è stato più veloce, come anche la palla ed il sole era davvero caldo. Ho iniziato molto bene, essendomi preparato ieri con il mio capitano ed il mio allenatore con la giusta strategia. Sono stato solido sin dal primo punto. Ho provato a giocare il mio tennis, con i piedi dentro al campo ed ho provato a scendere a rete“. CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI tennis roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su ... Leggi la notizia su oasport

