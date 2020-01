ATP Cup 2020, i risultati del 5 gennaio (sessione serale). Russia vittoriosa sugli Stati Uniti, Tsitsipas non basta alla Grecia (Di domenica 5 gennaio 2020) Va in archivio la terza giornata di ATP Cup con una sessione serale particolarmente ricca di colpi di scena e di partite ad alta tensione. Tra Sydney, Perth e Brisbane la competizione inizia a registrare i primi verdetti e le prime delusioni. Andiamo a scoprire cos’è successo nei tre match giocati nella sessione serale australiana, corrispondente alla nostra mattina. GRUPPO C: BELGIO-GRAN BRETAGNA 1-2 (a Sydney) Nel confronto delle sorprese, l’unica cosa che non è sorprendente è l’esito finale, deciso dal doppio. Nel primo singolare, Steve Darcis porta in vantaggio il Belgio con un’ottima prestazione contro Cameron Norrie, sconfitto senza neanche una palla break concessa con il punteggio di 6-2 6-4 in un’ora e 12 minuti. Il pronto riscatto britannico arriva da un altro risultato contro pronostico, quello di Daniel Evans, che con un doppio 6-4 obbliga ad ... Leggi la notizia su oasport

