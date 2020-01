ATP Cup 2020, i risultati del 5 gennaio (sessione diurna). Prima vittoria dell’Italia, l’Australia domina il Canada, ok la Bulgaria (Di domenica 5 gennaio 2020) Si è completata la sessione diurna della terza giornata dell’ATP Cup 2020. Era il giorno del ritorno in campo degli azzurri, che sfidavano la Norvegia. L’Italia si è imposta per 2-1 sugli scandinavi, restando ancora in corsa per la qualificazione ai quarti di finale. Dopo la netta vittoria di Stefano Travaglia contro Viktor Durasovic, è arrivato il tonfo di Fabio Fognini, demolito con un doppio 6-2 da Casper Ruud. Il ligure si è riscattato vincendo il doppio insieme a Simone Bolelli, regalando il 2-1 alla selezione italiana. Un posto nei quarti di finale lo ha praticamente prenotato l’Australia. Dopo quello alla Germania, è arrivato un altro 3-0 per i padroni di casa, che hanno superato con il medesimo punteggio anche il Canada. John Millman ha Prima sorpreso Felix Auger-Aliassime, poi un ottimo Alex De Minaur ha sconfitto in rimonta Denis Shapovalov al termine di una ... Leggi la notizia su oasport

zazoomnews : LIVE Italia-Norvegia 1-1 Atp Cup 2020 in DIRETTA: Bolelli-Fognini-Durasovic-Ruud 1-0 tra poco si comincia! -… - zazoomblog : ATP Cup 2020 Italia-Stati Uniti: data orari programma tv e streaming - #Italia-Stati #Uniti: #orari - TweetNotizie : Atp Cup, Italia batte Norvegia: il doppio non sbaglia dopo il tonfo di Fognini -