Atalanta, De Roon: «Europeo? Olanda e Italia le due sorprese» (Di domenica 5 gennaio 2020) Atalanta, a tutto De Roon: «Il 2020 come il 2019, straordinario. Europeo? La mia Olanda e l’Italia possono essere le sorprese» Marten De Roon, giocatore dell’Atalanta, ha parlato in esclusiva ai microfoni de La Gazzetta dello Sport sulla sua esperienza nerazzurra. Ecco le parole dell’olandese: «Sorteggio Champions? È andata bene, inutile nasconderlo, ma contro Chelsea e Ajax loro hanno dimostrato di essere forti. Conosco Cillessen, poi c’è Parejo, il migliore. 2020? Si riparte da un 2019 straordinario. Ho conquistato la fiducia del c.t. Koeman e a Bergamo ho disputato la stagione più importante di sempre. Tuttavia, si può sempre migliorare. Europeo? Le squadre forti sono tante, noi e l’Italia possiamo essere le sorprese, ma nessuna ha la qualità della Francia. Inoltre, in ogni reparto: parte avanti». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

