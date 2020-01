Assassin's Creed Ragnarok: il leak di Gamestop Italia era un falso? (Di domenica 5 gennaio 2020) Giusto ieri, vi avevamo riportato un leak piuttosto importante che vedeva Assassin's Creed Ragnarok, il presunto nuovo capitolo della serie Ubisoft, svelato accidentalmente da Gamestop Italia sul proprio sito ufficiale. Ora, abbiamo la prova concreta del perché vi diciamo sempre di non considerare leak e rumor al pari degli annunci ufficiali: si trattava molto probabilmente di un falso.Alcuni utenti di Reddit, hanno infatti analizzato l'immagine del presunto leak, scoprendo una serie di incongruenze piuttosto sospette: primo fra tutti il codice prodotto presente nella foto, il quale dovrebbe essere univoco per ogni singolo prodotto sullo store online, risultato lo stesso della Resistance Edition di Watch Dogs Legion, altro atteso titolo Ubisoft.Interrogato ulteriormente sulla provenienza del leak, l'autore non è stato in grado di rispondere, dichiarando di non aver più fra le mani il ... Leggi la notizia su eurogamer

