Ascolti TV | Sabato 4 gennaio 2020. Meraviglie riparte bene (23%), 55 Passi nel Sole 11.4%. Record Soliti Ignoti (26.1%) (Di domenica 5 gennaio 2020) Alberto Angela Su Rai1 Meraviglie ha conquistato 4.649.000 spettatori pari al 23% di share. Su Canale 5 55 Passi nel Sole ha raccolto davanti al video 2.094.000 spettatori pari all’11.4% di share. Su Rai2 FBI ha interessato 1.471.000 spettatori pari al 6.5% di share. Su Italia 1 Ritorno al Futuro II ha intrattenuto 1.548.000 spettatori (7.9%). Su Rai3 Tutto Tutto Niente Niente ha raccolto davanti al video 1.092.000 spettatori pari ad uno share del 4.8%. Su Rete4 The Landlord – L’Ossessione totalizza un a.m. di 765.000 spettatori con il 3.7% di share. Su La7 Assassinio sul Palcoscenico ha registrato 461.000 spettatori con uno share del 2.1%. Su Tv8 Harry e Meghan: La nuova famiglia ha raccolto 364.000 spettatori con l’1.7%. Su Nove Uno Sguardo dal Cielo ha raccolto 318.000 spettatori e l’1.6% di share. Su Rai5 il Cirque du Solei sigla l’1.2% con ... Leggi la notizia su davidemaggio

