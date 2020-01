Ascolti tv sabato 4 gennaio 2020: Meraviglie, 55 passi nel sole (Di domenica 5 gennaio 2020) Ascolti tv sabato 4 gennaio 2020 Auditel e share dei programmi ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 4 gennaio 2020? I dati Auditel, come ogni mattina, ci restituiscono quali sono stati i risultati e lo share delle trasmissioni televisive più seguite. Rai 1 ha riportato in prima serata Alberto Angela con le sue Meraviglie, mentre Canale 5 ha continuato a mettere in primo piano la musica, in particolare quella di Al Bano. Ma chi ha vinto la battaglia dello share ieri, sabato 4 gennaio? Ascolti tv 4 gennaio 2020, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Su Rai 1 è tornato l’appuntamento con Alberto Angela e le sue Meraviglie – La penisola dei tesori, portando i telespettatori nella splendida cornice di Capri. La puntata ha appassionato 4.649.000 spettatori agli Ascolti con il 23% di share, un ottimo ... Leggi la notizia su tpi

