Ascolti tv, dati Auditel di sabato 4 gennaio: vincono le Meraviglie di Alberto Angela (Di domenica 5 gennaio 2020) Esordio da grandi numeri per Meraviglie – La penisola dei tesori: sono stati 4 milioni 649 mila i telespettatori che hanno seguito la prima puntata della nuova stagione del programma di Alberto Angela in giro tra le bellezze italiane nella prima serata di Rai1, con il 23 di share. Grande seguito anche sui social dove “Meraviglie”, con oltre 94mila interazioni, è stato il programma più commentato dell’intera giornata (Nielsen Italia). Al secondo posto lo speciale su Canale 5 dedicato ad Al Bano Carrisi , 55 passi nel sole, seguito da 2 milioni 94 mila spettatori (11.42%). Ascolti tv, Auditel del 4 gennaio: prime time In prime time, su Italia 1 il film Ritorno al futuro II ha avuto 1 milione 548 mila spettatori (share 7.88%); su Rai2 il telefilm FBI ha avuto 1 milione 471 mila spettatori con il 6,5%. Su Retequattro Stasera Italia Weekend ha avuto nella prima parte ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

Notiziedi_it : Ascolti tv ieri sera, La Porta dei sogni vs Una tata magica | Dati Auditel 3 gennaio 2020 - infoitcultura : Ascolti TV: dati auditel sabato 4 gennaio. Sfida tra 55 Passi nel Sole e Meraviglie. - Drammarita : @VILLIAMMMM Perché evidentemente ti sei resa conto che questa conversazione non ha senso, i dati che invochi sono c… -