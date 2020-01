Ascolti tv 4 gennaio: Al Bano e Romina Power prendono de ‘sberle’ da Alberto Angela, la prima serata a Rai Uno (Di domenica 5 gennaio 2020) Chi avrà vinto tra Canale 5 e Rai Uno? Gli Ascolti tv di ieri sera, sabato 4 gennaio 2020 sono concentrati principalmente sulle due reti ammiraglie della televisione italiana. Su Canale 5 andava in onda il secondo appuntamento in replica di 55 Passi Nel Sole con Al Bano e Romina Power. Mentre su Rai Uno veniva trasmesso il terzo ed ultimo appuntamento con Meraviglie – La Penisola dei tesori con Alberto Angela. Occhio anche agli Ascolti del pomeriggio con Italia Sì con Marco Liorni e il preserale con Conto alla Rovescia e L’Eredità. Per conoscere tutti i dati Auditel vi consigliamo di leggere l’intero articolo. Gli Ascolti tv della prima serata di sabato 4 gennaio 2020 Su Rai Uno Meraviglie ha conquistato 4.649.000 spettatori pari al 23% di share. Canale 5 55 Passi nel Sole ha raccolto davanti al video 2.094.000 spettatori pari all’11.4% di share. Rai Due FBI ha ... Leggi la notizia su kontrokultura

