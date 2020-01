Arrestano lo zio e resta solo a Fiumicino, 13enne trascorre il Natale con il poliziotto (Di domenica 5 gennaio 2020) Gli Arrestano lo zio la sera della vigilia di Natale e lui, a 13 anni, resterebbe solo in aeroporto. Ma a ospitarlo ci pensa la famiglia di un poliziotto.Sembra il copione di un film quanto è accaduto il 24 dicembre scorso all’Aeroporto “Leonardo da Vinci” di Roma. Un controllo di routine sui documenti di un moldavo e di suo nipote, diretti in un paesino del sud Italia per far visita alla nonna. Sull’uomo pende una condanna a sei mesi per diversi furti e scatta l’arresto. Il ragazzino resta inaspettatamente da solo e rischia di passare la notte in aeroporto, perché collocarlo anche temporaneamente nelle strutture di accoglienza della Capitale è davvero complesso. Fra gli uomini della polizia giudiziaria della Polizia di frontiera aerea di Fiumicino scatta una gara di solidarietà. In attesa che la madre si metta in viaggio verso ... Leggi la notizia su huffingtonpost

