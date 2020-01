Arese, incidente sul lavoro: morto l’operaio schiacciato tra i rifiuti a Il Centro (Di domenica 5 gennaio 2020) È morto l’operaio schiacciato da un comparatore tra i rifiuti a Il Centro di Arese. Il tragico epilogo arriva a una settimana dall’incidente sul lavoro avvenuto nella nottata di domenica 29 dicembre (clicca qui per l’articolo). È l’1 quando l’operaio è al lavoro nel Centro commerciale. Sta svuotando dei cassoni del vetro all’interno di uno dei tanti compattatori presenti. Non è ancora chiaro che cosa succede in questi istanti. Quando viene trovato dal corpo di vigilanza interno è per metà all’interno del cassone. Ha un trauma da schiacciamento al torace. su Il Notiziario. Leggi la notizia su ilnotiziario

