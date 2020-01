Anziana trovata morta in un agriturismo: ha evidenti segni di violenza (Di domenica 5 gennaio 2020) Un’Anziana donna di 90 anni è stata trovata morta in un agriturismo alle porte di Milano. Stando alle prime informazioni, il suo corpo mostra evidenti segni di violenza che fanno pensare che sia stata picchiata selvaggiamente. Anziana trovata morta in un agriturismo Ad effettuare il macabro ritrovamento è stata la segretaria della struttura, il “Podere Ronchetto“, situato in via Pescara in una zona non lontana dal quartiere Gratosoglio. Si tratta di una cascina in ristrutturazione che nei progetti diventerà un agriturismo e che per ora si limita ad ospitare dei camper. Sarebbe stata un’ospite che vi soggiornava a sentire le urla della donna, forse la figlia della vittima, che si è trovata davanti il cadavere. Questo appartiene a Carla Quattri Bossi, madre dei gestori della struttura. Ancora non sono chiare le circostanze della morte, ma le molteplici tumefazioni ... Leggi la notizia su notizie

