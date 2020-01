Anziana trovata morta in un agriturismo alle porte di Milano: segni di violenza sul corpo (Di domenica 5 gennaio 2020) La donna è stata trovata da una dipendente dell'agriturismo "Podere Ronchetto", sul posto la Mobile e la Scientifica Leggi la notizia su repubblica

qn_giorno : Anziana trovata morta in agriturismo alle porte di #Milano: segni di violenza sul corpo - cronaca_news : Anziana trovata morta in un agriturismo alle porte di Milano: segni di violenza sul corpo - mapivi63 : RT @repubblica: Anziana trovata morta in un agriturismo alle porte di Milano: segni di violenza sul corpo [aggiornamento delle 11:10] https… -