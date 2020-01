Antonio Ciontoli e moglie: tattiche per salvaguardare il patrimonio a poche ore dall’omicidio di Marco Vannini (Di domenica 5 gennaio 2020) Omicidio Marco Vannini news: i soldi, unico pensiero della famiglia Ciontoli dopo lo sparo che cagionò la morte del bagnino di Cerveteri. Attutire il danno economico che l’avrebbe colpita una volta appurata la responsabilità di quel colpo – a detta del capofamiglia, “accidentale” – di arma da fuoco che uccise il povero Marco. Questa la unica e sola premura manifestata dai membri della famiglia imputata per la morte di Vannini. E così, dalla prima ora, Antonio Ciontoli e la moglie, Maria Pezzillo, si sono mossi tatticamente in questo senso, puntando subito a tutelare il proprio patrimonio, mettendolo al sicuro. Antonio Ciontoli e moglie: tattiche per salvaguardare il patrimonio a poche ore dall’omicidio di Marco C’è tutta una serie di intercettazioni che lo prova, molte delle quali rese note dal programma Le Iene che da tempo ormai si sta ... Leggi la notizia su urbanpost

saracino58 : RT @Mamox__: A nome dei #chilhavisters e #quartograders voglio porgere tanti auguri di un #Buon2020 alla famiglia Vannini che da quasi 5 an… - helg_haper : RT @Mamox__: A nome dei #chilhavisters e #quartograders voglio porgere tanti auguri di un #Buon2020 alla famiglia Vannini che da quasi 5 an… - Stegosauro : RT @Mamox__: A nome dei #chilhavisters e #quartograders voglio porgere tanti auguri di un #Buon2020 alla famiglia Vannini che da quasi 5 an… -