Antonella Elia/ Prima del Grande Fratello Vip: 'Ultima volta in teatro, mercoledì...' (Di domenica 5 gennaio 2020) Antonella Elia Prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip si dedica al teatro: Mary Poppins con l'amico Luca Di Nardo. Leggi la notizia su ilsussidiario

_hellotetectif : Antonella Elia e Barbara Alberti messe per prime non a caso, ne vedremo delle belle ?? - Leoncina058 : @aidalaverdadera Antonella Elia e zequila ?????? - _lallero_serena : Io team Antonella Elia e Barbara Alberti. Patrick Pugliese è tipo al terzo GF basta dai, tanto non avremo mai più… -