Antonella Clerici criticata per Diletta Leotta: “Da che pulpito…” (Di domenica 5 gennaio 2020) Antonella Clerici attaccata da una spettatrice per un commento su Diletta Leotta: “Da quale pulpito…” Nei giorni scorsi hanno fatto molto scalpore le dichiarazioni di Antonella Clerici su Diletta Leotta. La nota conduttrice Rai sulla collega ha dichiarato di considerarla bravissima ma allo stesso tempo le ha consigliato di vestirsi più sobria perché in questo modo la gente si sofferma solo sulle sue curve e non su quello che dice. Dopo queste dichiarazioni, una lettrice ha scritto a La posta di Alessandro Cecchi Paone, rubrica che il conduttore e giornalista tiene su NuovoTv criticando Antonella Clerici con questa affermazione: “Mi viene da dire: da quale pulpito arriva la predica…Sbaglio o la Clerici ha sempre ostentato le sue forme?” La spettatrice ha continuato la sua critica aggiungendo che da una professionista come lei sicuramente non ci si ... Leggi la notizia su lanostratv

Franpesca_ : @simo_zedd Ridammi metà dei mobili di casa nostra. E la foto autografa di Antonella Clerici - Bob6Rock : @Gia_Uss90 “La prova del cuoco”da quando ha lasciato la conduzione Antonella Clerici ha perso molto ,chi ha preso… - Santuz15 : Ah, e per quegli altri che “Se ErANo così FamOsI non andavano al GF” ma grazie al cazzo cioè chi ti aspetti? Mara… -