Anticipazioni Una Vita, Puntate Spagnole: Ursula Perde la Vita! (Di domenica 5 gennaio 2020) Anticipazioni Una Vita Puntate Spagnole: Ursula sprofonda nella pazzia ed è costretta a dire addio ad Acacias 38, Perdendo la Vita in circostanze misteriose… Uno dei personaggi da sempre più crudeli di Una Vita è Ursula. La donna è stata responsabile di molte morti e di molti tragici avvenimenti. Abbiamo assistito anche a tanti suoi momenti di depressione e presto la Dicenta deve affrontare un altro terribile periodo. Che non si concluderà, però, in modo felice… Anticipazioni Una Vita Puntate Spagnole: Ursula si chiude in convento! Dopo essersi resa conto che l’alleanza con Genoveva è definitivamente finita a causa dell’amore che questa prova nei confronti di Felipe, Ursula torna ad essere la persona crudele di un tempo. Infuriata per essere stata messa da parte dalla sua unica amica, la Dicenta decide di non mettere da parte il piano di distruggere Acacias 38 e ... Leggi la notizia su uominiedonnenews

AntonioBarrese : Alcune anticipazioni – che pubblicherò con una certa sistematicità – della monografia sul mio lavoro, che sarà edit… - isbandiwbw : RT @rupertalbe: Proiezione Inter 3rd 20/21 secondo le anticipazioni... Tentativo fotocopia della Umbro 98, con in stemma centrale. Sembra… - zazoomnews : Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma Galgani ha una nuova delusione d’amore - #Anticipazioni #Uomini #Donne: #Gemma -