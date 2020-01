Anticipazioni Trono Over: “Gemma Galgani sembra avere un mancamento e Tina chiama il dottore” (Di domenica 5 gennaio 2020) Sabato 4 gennaio, è stata registrata una nuova puntata del Trono Over di 'Uomini e Donne'. Secondo le Anticipazioni diffuse dal sito 'Il Vicolo delle News', Gemma Galgani si sarebbe emozionata assistendo a un gesto romantico di Massimiliano per Aurora. Tina Cipollari, vedendola in difficoltà, avrebbe chiamato (di nuovo) un medico. Leggi la notizia su tv.fanpage

