Anna Valle e la foto hot a Cortina - (Di domenica 5 gennaio 2020) Anita Adriani Anna Valle a distanza di 23 anni dall'incoronazione di reginetta di Miss Italia, all'eta di 44 anni conserva la sua bellezza intatta. Con lo stile elegante e con il pudore che la contraddistinguono, l'attrice sfida sè stessa posando seminuda su Instagram Anna Valle conserva intatta la stessa bellezza pulita e semplice di quando nel lontano 1995 ha vinto il titolo di reginetta di Miss Italia. Vacanze di Natale nello scenario incantato e suggestivo di Cortina d'Ampezzo per la affascinante Anna Valle. Circondata dalle montagne innevate, la Valle sfoggia la sua sensuale fisicità in uno scatto estremamente sexy capace di surriscaldare l'atmosfera glaciale invernale. Oggi, all'età di 44 anni, l'attrice romana prosegue in sordina il suo percorso professionale, senza exploit o eccessivo clamore. Sempre impegnata sul set, la regina della fiction italiana non ha mai ... Leggi la notizia su ilgiornale

