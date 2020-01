Anna Oxa, suicida il primo marito Franco Ciani: il motivo del folle gesto (Di domenica 5 gennaio 2020) Terribile notizia per Anna Oxa. Il primo marito della cantante, Franco Ciani, si è tolto la vita: il suo corpo è stato trovato venerdì mattina Franco Ciani, primo marito di Anna Oxa, si è tolto la vita. Musicista, cantante, produttore ed autore di successi come Tutti i brividi del mondo (scritto per Anna Oxa) e … L'articolo Anna Oxa, suicida il primo marito Franco Ciani: il motivo del folle gesto è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

