Anna Oxa, l’ex marito Franco Ciani morto suicida: era pieno di debiti (Di domenica 5 gennaio 2020) Il cantante e musicista Franco Ciani primo marito di Anna Oxa, è stato trovato morto venerdì mattina nell’albergo di Fidenza. L’ autore dai grandi successi musicali come “Tutti i brividi del mondo” e “Ti lascerò”, si sarebbe tolto la vita con un sacchetto di plastica. Stando a quanto riferisce il “Corriere della Sera”, Ciani avrebbe compiuto il gesto estremo per via di molti debiti. Dalle prime informazioni si apprende che l’artista prima di suicidarsi ha modificato l’account di WhatsApp, scambiando la sua foto con quella di un angelo; ma non solo. Il bigliettino destinato al suo impresario Nando Sepe spiegava i motivi del suo gesto disperato riconducibili a problemi professionali ed economici. Fra i motivi pare che ci sia anche l’umiliazione di aver visto scartare una sua canzone destinata a Roberta Faccani, ex Matia Bazar per ... Leggi la notizia su velvetgossip

