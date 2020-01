Anna Oxa e i dubbi sul suicidio di Franco Ciani, la dura replica della moglie Manuela Falorni (Di domenica 5 gennaio 2020) Franco Ciani, la faida tra Anna Oxa e la seconda moglie Manuela Falorni Franco Ciani, l’ex marito di Anna Oxa, si è tolto la vita in una camera d’hotel di Fidenza, Emilia Romagna, soffocandosi con un sacchetto di plastica. La cantante, intervistata dal Corriere della Sera, ha espresso i suoi dubbi dichiarando di non credere al suicidio. Prontissima la risposta di Manuela Falorni, sposata da 23 anni con Franco Ciani e con una carriera da ex pornostar alle spalle (il nome d’arte era La Venere Bianca). La Falorni ha utilizzato il suo account Facebook per replicare alle dichiarazioni della Oxa: “Andare a chiedere alla sua prima moglie un parere su ciò che è successo, dopo 30 anni che non si scambiano neppure un ciao e sentire la sua risposta, mi fa venire il vomito!”. Franco Ciani, autore di brani di successo come Tutti i brividi del mondo e Ti lascerò, si è ... Leggi la notizia su tpi

