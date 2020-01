Andrea Montovoli: età, altezza, peso, fidanzata (Di domenica 5 gennaio 2020) Andrea Montovoli è un attore italiano. La sua carriera nel mondo dello spettacolo inizia quando è appena 18enne, nel 2003, come attore teatrale. Poi il debutto al cinema nel 2006 nel film Uno su due e due anni dopo sul piccolo schermo nella fiction R.I.S. 5 a cui fanno poi seguito altre serie televisive come Quo Vadis, Baby?, L’ispettore Coliandro 2, Il ritmo della vita, Notte prima degli esami ’82, Natale a 4 zampe, Un matrimonio, Provaci ancora prof! e Sacrificio d’amore. Nonostante sia giovane, Andrea Montovoli vanta già un lungo curriculum. Tornando al cinema, nel 2010 recita nel film ‘Scusa ma ti voglio sposare’ di Federico Moccia, successivamente gira come protagonista Piazza giochi, Una canzone per te sempre nello stesso anno e poi Balla con noi e Poker Generation. Andrea Montovoli si è anche distinto in talent e reality show. (Continua dopo la foto) Nel 2009 Andrea ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

zazoomblog : Chi è Andrea Montovoli concorrente del Grande Fratello Vip 4: età biografia e curiosità - #Andrea #Montovoli… - 7princ_8 : @AntonellaCiucc2 @KiaAltariel @GrandeFratello Andrea Montovoli - Notiziedi_it : Grande Fratello Vip, chi è Andrea Montovoli: lavoro e vita privata del concorrente -