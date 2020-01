Ancona, ruba in un negozio e pesta il titolare: arrestato marocchino (Di domenica 5 gennaio 2020) Federico Garau Lo straniero ha aggredito brutalmente il titolare del minimarket che lo inseguiva per cercare di recuperare la merce sottratta: il 24enne, residente a Falconara, è in possesso di regolare permesso di soggiorno È entrato in un minimarket di Ancona con l'intenzione fin da subito di rubare qualcosa poi, dopo aver afferrato cioccolata ed accendini, ha pestato il gestore del negozio che cercava di recuperare la merce sottratta, prendendolo a pugni in faccia per liberarsi rapidamente di lui e fuggire dal posto prima dell'arrivo della polizia. Protagonista in negativo della vicenda un marocchino di 24 anni, poi tratto in arresto grazie all'immediato intervento da parte degli uomini della questura di Ancona, che hanno fatto scattare le manette ai suoi polsi poco dopo l'aggressione. Come riportato dalla stampa locale, l'episodio a cui si fa riferimento si è verificato ... Leggi la notizia su ilgiornale

