Amore, quello che il partner non dice (Di domenica 5 gennaio 2020) Traduzione emotiva«Sto bene, non c'è nulla che non va»«Ti odio, sei uno str***o»«Fai come vuoi, non mi interessa»«Torni alle 19?». «Dove sei stato?»Atteggiamento dispoticoEssere dolci a volte nasconde un'altro tipo di realtàMarcel ProustDecodificare i messaggiRiuscire nell’impresa di capire che cosa vuole dire davvero una donna è diventato un luogo comune. Della serie: «Sono ingrassata?», anche se fosse vero è ovvio che quello che implicitamente vuole sentirsi rispondere è: «no». E un uomo deve essere abile nel capirlo. Al di là di queste banalizzazioni, questo tipo di interpretazione emotiva è una delle cose più importanti dell’Amore. È vero che bisognerebbe sempre fidarsi di ciò che dice il partner, ma a volte certe parole nascondono un significato più profondo e contraddittorio. Ecco perché la qualità di saper mettere in pratica la traduzione emotiva, ovvero l’empatia verso quello ... Leggi la notizia su vanityfair

