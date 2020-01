Alto Adige, strage di pedoni: auto su turisti tedeschi, 6 morti e 11 feriti. Guidatore, alcol oltre i limiti (Di domenica 5 gennaio 2020) strage in Alto Adige, nella notte un auto ha investito a grande velocità una comitiva di pedoni a Lutago (Valle Aurina) causando 6 morti e 11 feriti, di cui tre gravi. Una donna è stata trasportata in elicottero alla clinica universitaria di Innsbruck, in Austria. Leggi anche: Marocchino già espulso Leggi la notizia su liberoquotidiano

fattoquotidiano : “Emilia Romagna? Salvini perderà, perché ha una candidata che pensava che la regione confinasse col Trentino Alto A… - repubblica : Alto Adige, auto travolge pedoni nella notte, 6 morti e 11 feriti. Arestato il guidatore positivo all'alcol test [a… - RaiNews : Alto Adige, verso le ore 1.15 un'auto ha centrato a grande velocità un gruppo di persone che si trovava sul bordo d… -