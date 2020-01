Alto Adige, ragazza romana ferita: "La notte peggiore della mia vita" (Di domenica 5 gennaio 2020) Rosa Scognamiglio "Non avevo mai visto tutti quei cadaveri in vita mia". Così, la ragazza romana ferita nell'incidente a Lutago ha raccontato quello che è accaduto “È stata la notte peggiore della mia vita”. Sono le parole di Giovanna, la ragazza di 26 anni romana, rimasta coinvolta nel terribile incidente avvenuto sulla statale 621 nella notte tra sabato e domenica a Lutago, frazione del comune di Valle Aurina, in Alto Adige. È ancora sotto choc per l'accaduto la ventiseienne capitolina, ferita ad una gamba dalle schegge della carrozzeria di una Audi TT lanciata a folle velocità su un gruppo di ragazzi al rientro in albergo dopo una notte in discoteca. Giovanna, insieme ad un altro coetano italiano, faceva parte della nutrita comitiva di giovani tedeschi - tutti ragazzi in età compresa tra i 20 e i 21 anni – che sono stati sbattuti all'aria da un ventisettenne ubriaco alla ... Leggi la notizia su ilgiornale

