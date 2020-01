Alto Adige, auto travolge un gruppo di turisti tedeschi a bordo della strada: 6 morti e 11 feriti. Arrestato il 28enne alla guida (Di domenica 5 gennaio 2020) Un’automobile ha travolto un gruppo di giovani turisti tedeschi che si trovavano sul bordo della strada a Lutago, in Valle Aurina, in Alto Adige: 6 persone sono morte e 11 sono rimaste ferite. Alla guida dell’auto un ragazzo di 28 anni originario di Chienes (Bolzano), arrestato con l’accusa di omicidio stradale e lesioni stradali. Secondo le prime informazioni, avrebbe avuto un tasso alcolemico molto elevato. Si trova attualmente all’ospedale di Brunico per accertamenti. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, verso le ore 1.15 il veicolo ha centrato a grande velocità un gruppo di turisti tedeschi che stava per risalire sul pullman dopo aver trascorso la serata in un locale. Un centinaio i soccorritori che sono intervenuti sul luogo dell’incidente. Sei giovani sono morti sul colpo, mentre 11 hanno riportato ferite. Tre sono in gravi condizioni. Tra loro una ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : “Emilia Romagna? Salvini perderà, perché ha una candidata che pensava che la regione confinasse col Trentino Alto A… - RaiNews : Alto Adige, verso le ore 1.15 un'auto ha centrato a grande velocità un gruppo di persone che si trovava sul bordo d… - repubblica : Auto travolge pedoni nella notte, 6 morti e 11 feriti in Alto Adige -