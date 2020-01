Alto Adige, auto centra pedoni in Valle Aurina: 6 morti e 11 feriti (Di domenica 5 gennaio 2020) È di 6 morti e 11 feriti il bilancio di un tragico incidente stradale avvenuto la scorsa notte a Lutago, in Alto Adige. Secondo le prime informazioni, verso le ore 1.15 un'auto ha centrato a grande velocità un gruppo di persone che si trovava sul bordo della strada. Si tratterebbe di turisti tedeschi. Un centinaio i soccorritori che sono intervenuti sul luogo dell'incidente. Leggi la notizia su tg24.sky

