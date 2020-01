Alto Adige, arrestato 28enne che ha travolto un gruppo di turisti: 6 morti e 11 feriti. Positivo all’alcoltest (Di domenica 5 gennaio 2020) È stato arrestato il 28enne che questa notte ha travolto un gruppo di turisti tedeschi uccidendo sei persone e ferendone 11 in Valle Aurina in Alto Adige. L’accusa è di omicidio stradale e lesioni stradali. Si tratta di un 28enne della zona, che sarebbe risultato positivo all’alcoltest. L’incidente è avvenuto poco intono all’1:15, quando l’auto del ragazzo è piombata sul gruppo di turisti tra i 20 e i 25 anni. I ragazzi stavano prendendo un pullman per rientrare in albergo dopo una serata in discoteca. L’impatto è stato talmente violento che alcuni sono stati sbalzati a decine di metri dal luogo dell’incidente. Sul posto sono intervenuti 160 soccorritori. Chi sono le vittime Le vittime sono giovani turisti tedeschi: si trovavano a bordo strada, vicino a un pullman dopo aver trascorso una serata in un locale della zona, quando ... Leggi la notizia su open.online

fattoquotidiano : “Emilia Romagna? Salvini perderà, perché ha una candidata che pensava che la regione confinasse col Trentino Alto A… - RaiNews : Alto Adige, verso le ore 1.15 un'auto ha centrato a grande velocità un gruppo di persone che si trovava sul bordo d… - repubblica : Auto travolge pedoni nella notte, 6 morti e 11 feriti in Alto Adige -