Allerta Nato in Europa, si mobilita anche Aviano: “le basi” per una terza guerra mondiale? (Di domenica 5 gennaio 2020) Aviano – I venti di guerra che soffiano in Medio Oriente scuotono le basi americane in tutta Europa, passando anche sull’Italia. A seguito del raid Usa in cui è rimasto ucciso il generale iraniano Quassem Soleimani, con le conseguenti minacce da parte dell’Iran, si è innalzato il livello di Allerta ordiNato da Washington. Questo si … L'articolo Allerta Nato in Europa, si mobilita anche Aviano: “le basi” per una terza guerra mondiale? NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

