Allerta Meteo Puglia: venti forti con raffiche di burrasca e mareggiate (Di domenica 5 gennaio 2020) “venti forti settentrionali con raffiche di burrasca e con rinforzi di burrasca forte sulla Puglia meridionale. mareggiate lungo le coste esposte“: la protezione civile regionale della Puglia ha emesso un’Allerta Meteo valida dalle 12 di oggi e per le prossime 24/30 ore. La Puglia è infatti in queste ore sferzata dal vento di burrasca che ha creato danni e disagi: a Lecce, la polizia municipale ha interdetto al traffico via Basilicata per rischio caduta alberi. A Bari il vento dovrebbe toccare punte di 70 km/h mentre su Brindisi e Lecce sono attese raffiche tra i 65 e i 70 km/h. Domani i venti resteranno “molto forti” sui territori di Bari, Barletta e Lecce (punte di 60 km/h), in calo sulle altre province. E’ previsto un calo termico: in alcuni Comuni del foggiano la colonnina di mercurio potrebbe toccare 0°C.L'articolo Allerta Meteo Puglia: ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

