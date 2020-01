Allerta Meteo, l’avviso della Protezione Civile per l’irruzione fredda dell’Epifania: forti venti di burrasca e deboli nevicate (Di domenica 5 gennaio 2020) Allerta Meteo – Il Sud Italia si prepara all’irruzione gelida dell’Epifania, che porterà freddo e forti venti sulle regioni meridionali e deboli nevicate in Sila. I collegamenti con le Isole Eolie e le Tremiti sono già interrotti a causa del forte vento che sta sferzando il Sud anche oggi, domenica 5 gennaio. Ecco i bollettini di vigilanza Meteorologica della Protezione Civile per oggi, domani e dopodomani, martedì 7 gennaio. Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale del 5 gennaio 2020 Precipitazioni: isolate, anche a carattere di breve rovescio, sui settori ionici della Calabria settentrionale e sulle coste orientali della Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati deboli. Nevicate: al di sopra dei 600-800 m, in calo fino ai 500 m, sul versante ionico della Sila, con apporti al suolo deboli. Visibilità: nessun fenomeno ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

