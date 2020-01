Allergici alla scuola, otto studenti non possono entrare in classe e sono costretti a saltare le lezioni (Di domenica 5 gennaio 2020) studenti Allergici alla scuola succede al liceo linguistico falcone di Bergamo Questa volta non è una scusa! L’allergia alla scuola esiste e prova ne è ciò che accade ad otto studenti del Liceo Linguistico “Falcone” di Bergamo. I ragazzi si recano come ogni giorno a scuola senza aver alcun problema pregresso, attraversano l’atrio ed i corridoi senza manifestare disturbi. Ma una volta entrati in classe 4 ragazze della seconda I e 4 ragazzi della Quarta I, aule adiacenti, cominciano a manifestare chiari sintomi di allergia: problemi respiratori, gola che inizia a gonfiarsi, prurito diffuso e macchie sul torace e schiena. Ovviamente sia i ragazzi, che le famiglie che la scuola sono preoccupatissimi e stanno cercando ogni possibile causa a questo strano fenomeno, ma chi patisce maggiormente sono gli otto studenti che oltre ad essere assaliti ogni mattina da questa strana ... Leggi la notizia su baritalianews

