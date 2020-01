Allarme meningite sul lago d’Iseo, sedicenne gravissimo, cresce la psicosi (Di domenica 5 gennaio 2020) cresce la preoccupazione per l’aumento di casi di meningite sul lago d’Iseo: dopo i tre episodi di dicembre a Villongo e la morte di una donna, un altro caso, il quinto, è stato registrato a Castelli Calepio. La meningite torna a fare paura sul lago D’Iseo. Un sedicenne sta rischiando la vita dopo essere stato … L'articolo Allarme meningite sul lago d’Iseo, sedicenne gravissimo, cresce la psicosi proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

