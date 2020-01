“Allah akbar”, extracomunitario spacca specchio e ferisce vigilantes al pronto soccorso (Di domenica 5 gennaio 2020) Episodio di violenza domenica mattina al pronto soccorso del ‘Ruggi’ dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Salerno prontamente sedato dal personale di Vigilanza interno. “Intorno alle ore 6.50 – fa sapere l’Azienda – un uomo extracomunitario in attesa in codice verde ha cominciato a dare in escandescenza. I sanitari presenti hanno immediatamente cercato di calmarlo ma l’uomo urlando si è diretto nel bagno ripetendo ‘Allah akbar’ spaventando medici e pazienti presenti. Il personale di vigilanza si è immediatamente diretto verso il bagno ma alla vista degli uomini in divisa il paziente ha strappato dal muro uno specchio e, con quello, ha aggredito chi gli si presentava dinanzi. I due vigilanti, feriti al volto e alle mani, sono riusciti ad immobilizzare l’uomo grazie anche all’intervento del responsabile della ditta Doria, sopraggiunto ... Leggi la notizia su ladenuncia

matteosalvinimi : Ed è in giornate come questa, con l'estremismo islamico che ci minaccia e un passante ucciso a Parigi al grido di '… - LegaSalvini : PARIGI, ACCOLTELLA I PASSANTI URLANDO «ALLAH AKBAR»: UN MORTO E DUE FERITI GRAVI. UCCISO L'ASSALITORE - LegaSalvini : PARIGI, ACCOLTELLA I PASSANTI URLANDO 'ALLAH AKBAR': UNO È MORTO. LA POLIZIA SPARA E UCCIDE L'AGGRESSORE -