“Al buio”. Barbara D’Urso, brutta disavventura a Dubai: cosa è successo (Di domenica 5 gennaio 2020) La notizia di Barbara D’Urso e Jonathan Kashanian nel bel mezzo del deserto rosso di Dubai è circolata velocemente. Le vacanze natalizie si sono tinte anche di altri colori oltre che di rosso come il deserto che la coppia si è trovata costretta a percorrere per due chilometri, per poter raggiungere l’albergo. Le disavventure si definiscono tali se, scampata qualche grave conseguenza, non si riescono a vivere bene gli imprevisti. In fondo anche una ‘disavventura’ può anche rivelarsi interessante. “Siamo in mezzo al deserto e nessuno ci viene a salvare per colpa tua Jonathan e di come guidavi…E non ci vengono a prendere…Ho paura”. Doveva essere una gita di piacere, ma si è trasformata in una comica. cosa è successo ormai tutti lo sanno, ma per chi è arrivato tardi sempre meglio rinfrescare la memoria. Tutto sarebbe successo a causa dello storico vincitore del ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

