Adesso anche Puigdemont riassapora la libertà (Di domenica 5 gennaio 2020) Dopo la sentenza della Corte europea che aveva intimato la Spagna a liberare Oriol Junqueras per permettergli di presentarsi al Parlamento europeo, questa volta è il Belgio a colpire Madrid. Il tribunale di Bruxelles ha infatti bloccato l’estradizione del leader indipendentista catalano Carles Puigdemont, sostenendo come la misura sia necessaria per garantire il rispetto delle volontà dell’Unione europea. Assieme a lui, anche Toni Comin avrà la possibilità di muoversi liberamente all’interno di Schengen, potendo così sedere all’Europarlamento, nonostante le contrarie volontà della Spagna. Puigdemont, Junqueras e Comin sono stati accusati da Madrid per aver utilizzato fondi pubblici per finanziare il referendum sull’indipendenza della Catalogna, nonostante il veto del governo spagnolo dell’allora presidente Mariano Rajoy. Di questi, solo Junqueras sta ... Leggi la notizia su it.insideover

