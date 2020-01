Adele spiazza i fan: ecco come è cambiata la cantante – FOTO (Di domenica 5 gennaio 2020) Adele è tornata in pubblico e sui social con la prima spiazzante novità del 2020. La cantante, che negli ultimi tempi è rimasta lontana dalle scene per dedicarsi a suo figlio, ha stupito tutti con un super cambio look. Adele, quanti chili ha perso? La star internazionale, dopo la fine del suo matrimonio con Simon Konecki nell’aprile del 2019, ha deciso di dedicare più tempo a se stessa. In questo periodo importante a livello personale per Adele, dopo la nascita del figlio, è arrivata una soddisfazione personale: tornare sui social più in forma che mai dopo un periodo non molto semplice lontana da riflettori e dall’ambiente musicale. Lo sforzo fatto per buttare giù i chili acquisti durante la gravidanza ha sorpreso i fan dell’artista che, nei commenti sotto l’ultimo post social, hanno iniziato a fare apprezzamenti alla donna e a chiederle consigli e segreti ... Leggi la notizia su trendit

Adele spiazza Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Adele spiazza