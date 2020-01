Adele è dimagrita, circa 30 i chili persi: le foto che mostrano gli effetti della dieta (Di domenica 5 gennaio 2020) Adele è tornata sui social dopo un’assenza durata circa due mesi, mostrandosi in una veste inedita. Sono circa 30 i chili persi dalla cantautrice britannica, tra le voci più potenti della scena musicale mondiale. Da anni combatte contro il peso in eccesso, battaglia cui è stata lei stessa a dare voce in più di un’occasione. Le foto scattate al mare di recente confermano il suo impegno. Leggi la notizia su gossip.fanpage

