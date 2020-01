Acchiappali tutti in Pokémon GO con la guida alle Ricerche sul Campo di gennaio 2020 (Di domenica 5 gennaio 2020) Approdato su App Store e Google Play più di tre anni fa, Pokémon GO continua ad essere un vero e proprio fenomeno per il gaming su dispositivi mobile. Scaricabile gratis tanto su sistemi iOS che Android, l'applicazione in realtà aumentata dedicata ai mostriciattoli tascabili di casa Nintendo è infatti ancora giocatissima un po' in tutto il mondo. Merito degli sviluppatori di Niantc Labs, che hanno saputo ascoltare i feedback dell'utenza e migliorare gradualmente - e sensibilmente! - l'esperienza di gioco. Spazio allora ad aggiornamenti costanti, eventi speciali, nuovi Pokémon e avventure da vivere in solitaria o in compagnia di altri allenatori online. Avventure che fanno rima anche con le Ricerche sul Campo, tornate con l'anno nuovo per intrattenere tutti i gamer ancora impegnati sui server di Pokémon GO. Spazio allora ad una pratica guida a tutte le missioni che caratterizzano ... Leggi la notizia su optimaitalia

