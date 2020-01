911 su Rai 2 gli ultimi due episodi della prima stagione (Di domenica 5 gennaio 2020) 911 ultimo appuntamento su Rai 2 con la prima stagione in replica Ultimo lunedì in replica per la prima stagione di 911 la serie sul numero delle emergenze che intreccia la vita degli operatori con i casi sempre più estremi che si trovano ad affrontare durante le chiamate. Dalla prossima settimana arriva in chiaro la seconda stagione di 911. La serie prodotta da Ryan Murphy ha raggiunto intanto la terza stagione e si appresta a dar vita anche a uno spinoff. Ecco i 2 episodi di oggi: 911 anticipazioni puntate 6 gennaio Rai 2 1×09 In Trappola Athena è felice del suo rapporto con Aaron ma finirà in una situazione sconveniente. Hen deve fare i contri con la sua ex, Eva, decisa ad avere la custodia di Denny ma soprattutto a recuperare il rapporto con la donna. Buck è innamorato di Abby ma sente che la situazione per essere troppo complicata per via della malattia della mamma di Abby. Ma ... Leggi la notizia su dituttounpop

