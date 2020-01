Volley, Preolimpico 2020: Francia o Serbia, una resterà fuori dalle Olimpiadi. Ma c’è l’incognita Russia… (Di sabato 4 gennaio 2020) Il torneo europeo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 si preannuncia davvero durissimo, a Berlino scenderanno in campo alcune delle migliori formazioni del mondo che si daranno battaglia per l’unico posto a disposizione: in Giappone non voleranno acune grandi potenze del Volley maschile. Sicuramente una tra Francia e Serbia rimarrà a casa: i transalpini e gli slavi sono i grandi favoriti della vigilia ma nel torneo in programma dal 5 al 10 gennaio bisognerà fare i conti anche con altre squadre di rango come Bulgaria, Slovenia, Olanda, Germania, Belgio. Attenzione però all’incognita Russia: la WADA ha escluso questo Paese dai prossimi Giochi a causa degli innumerevoli casi di doping, è stato presentato un ricorso e si attende la sentenza definitiva, se la squadra di pallavolo non potesse partecipare alle Olimpiadi allora potrebbero aprirsi le porte per un ... Leggi la notizia su oasport

